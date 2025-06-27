Валюты / DV
DV: DoubleVerify Holdings Inc
12.93 USD 0.06 (0.46%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DV за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.65, а максимальная — 12.98.
Следите за динамикой DoubleVerify Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DV
- BMO Capital подтверждает рейтинг акций DoubleVerify на уровне "Выше рынка"
- DoubleVerify stock rating reiterated at Outperform by BMO Capital
- 4 Software Stocks Climb Into Top Growth Ranks - DoubleVerify Holdings (NYSE:DV), Fortinet (NASDAQ:FTNT)
- DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology
- DoubleVerify at Goldman Sachs Conference: Navigating Growth and Challenges
- DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- DoubleVerify at Citi’s 2025 Conference: Strategic Shift to Growth Areas
- Raymond James reiterates Outperform rating on DoubleVerify stock at $20
- The Bears Are Wrong About Integral Ad Science (NASDAQ:IAS)
- DoubleVerify stock price target raised to $27 at BMO on social and CTV growth
- DoubleVerify stock price target lowered to $17 by Goldman Sachs
- DoubleVerify (DV) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- DoubleVerify Holdings (DV) Misses Q2 Earnings Estimates
- DoubleVerify Q2 2025 slides: Revenue jumps 21% as social and CTV strategies deliver
- DoubleVerify expands brand suitability measurement on Meta platforms
- DoubleVerify renews CEO Mark Zagorski’s contract with updated compensation terms
- KeyBanc lifts target on Alphabet, Meta, Pinterest, Trade Desk on stable ad market
- Oppenheimer raises Lyft stock price target to $20 as robotaxi threat fades
- DoubleVerify price target lowered to $20 at Craig-Hallum on outlook update
- DoubleVerify stock rating reiterated at Market Outperform by Citizens JMP
- DoubleVerify stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Shareholders of DoubleVerify Holdings, Inc. Should Contact Levi & Korsinsky Before July 21, 2025 to Discuss Your Rights - DV
- DoubleVerify Debuts First-of-Its-Kind Attention Measurement for Social, Launching with Sna
- Canaccord cuts Lyft stock rating to Hold on autonomous vehicle concerns
Дневной диапазон
12.65 12.98
Годовой диапазон
11.52 23.11
- Предыдущее закрытие
- 12.99
- Open
- 12.84
- Bid
- 12.93
- Ask
- 13.23
- Low
- 12.65
- High
- 12.98
- Объем
- 5.292 K
- Дневное изменение
- -0.46%
- Месячное изменение
- -18.88%
- 6-месячное изменение
- -2.93%
- Годовое изменение
- -23.40%
