DV: DoubleVerify Holdings Inc
12.73 USD 0.04 (0.31%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DV 환율이 오늘 -0.31%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.48이고 고가는 12.90이었습니다.
DoubleVerify Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
12.48 12.90
년간 변동
11.52 23.11
- 이전 종가
- 12.77
- 시가
- 12.90
- Bid
- 12.73
- Ask
- 13.03
- 저가
- 12.48
- 고가
- 12.90
- 볼륨
- 7.234 K
- 일일 변동
- -0.31%
- 월 변동
- -20.14%
- 6개월 변동
- -4.43%
- 년간 변동율
- -24.59%
