DV: DoubleVerify Holdings Inc
12.77 USD 0.19 (1.47%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DV hat sich für heute um -1.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.71 bis zu einem Hoch von 13.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die DoubleVerify Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
12.71 13.09
Jahresspanne
11.52 23.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.96
- Eröffnung
- 13.08
- Bid
- 12.77
- Ask
- 13.07
- Tief
- 12.71
- Hoch
- 13.09
- Volumen
- 4.278 K
- Tagesänderung
- -1.47%
- Monatsänderung
- -19.89%
- 6-Monatsänderung
- -4.13%
- Jahresänderung
- -24.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K