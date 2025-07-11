通貨 / DGRO
DGRO: iShares Core Dividend Growth ETF
67.45 USD 0.13 (0.19%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DGROの今日の為替レートは、0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり67.25の安値と67.66の高値で取引されました。
iShares Core Dividend Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DGRO News
1日のレンジ
67.25 67.66
1年のレンジ
54.09 68.09
- 以前の終値
- 67.32
- 始値
- 67.38
- 買値
- 67.45
- 買値
- 67.75
- 安値
- 67.25
- 高値
- 67.66
- 出来高
- 2.916 K
- 1日の変化
- 0.19%
- 1ヶ月の変化
- 1.37%
- 6ヶ月の変化
- 9.41%
- 1年の変化
- 7.89%
