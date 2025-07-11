통화 / DGRO
DGRO: iShares Core Dividend Growth ETF
67.55 USD 0.10 (0.15%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DGRO 환율이 오늘 0.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 67.24이고 고가는 67.66이었습니다.
iShares Core Dividend Growth ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
67.24 67.66
년간 변동
54.09 68.09
- 이전 종가
- 67.45
- 시가
- 67.57
- Bid
- 67.55
- Ask
- 67.85
- 저가
- 67.24
- 고가
- 67.66
- 볼륨
- 3.249 K
- 일일 변동
- 0.15%
- 월 변동
- 1.52%
- 6개월 변동
- 9.57%
- 년간 변동율
- 8.05%
20 9월, 토요일