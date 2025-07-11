Devises / DGRO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DGRO: iShares Core Dividend Growth ETF
67.55 USD 0.10 (0.15%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DGRO a changé de 0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 67.24 et à un maximum de 67.66.
Suivez la dynamique iShares Core Dividend Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DGRO Nouvelles
- Is iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) a Strong ETF Right Now?
- DGRO Vs. DIVO: You Don't Need To Sell Call Options To Get Income Growth
- Portfolio Review: 3 Stocks And 3 ETFs I'm Buying To Boost My Passive Income
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- SPDG: This Relatively New ETF May Be SCHD's Suitable Replacement As A Core Holding
- This 4 Fund Portfolio Gives You The Whole Shebang
- DGRO: Dividend ETF For Investors Approaching Retirement (NYSEARCA:DGRO)
- SCHD: Wouldn't Call It Dead Money (NYSEARCA:SCHD)
- 6 Stocks I'm Buying As AI And Tariffs Battle For Market Dominance
- Seeking Monthly Income? This Covered Call Trio May Be All You Need
- QDEF: Dividend ETF With Little To Show (NYSEARCA:QDEF)
- Model Portfolio For Capital Appreciation, July 2025
- FDVV: A Solid Dividend ETF With A Potential To Offer Lofty Returns In Long Term
- VTV: Is Vanguard's $200B Value ETF Right For You? (NYSEARCA:VTV)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Dividend Growth Is My Antidote To Uncertainty
- DIVZ: Active Dividend ETF With Low-Risk Profile
- The Zacks Analyst Blog Highlights VIG, VYM, DGRO, SPYD and SCHD
- SPYD: Everything You Need To Know About This High-Yield ETF (NYSEARCA:SPYD)
- Dividend ETFs Look Attractive as Inflation Picks Up in June
- Undercovered Dozen: Morgan Stanley, Arista Networks, Global Ship Lease And More
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- Covered Call ETFs Are Smoking Dividend Growth ETFs
- CGDV: Buy For Value, Stay For Dividend Growth
Range quotidien
67.24 67.66
Range Annuel
54.09 68.09
- Clôture Précédente
- 67.45
- Ouverture
- 67.57
- Bid
- 67.55
- Ask
- 67.85
- Plus Bas
- 67.24
- Plus Haut
- 67.66
- Volume
- 3.249 K
- Changement quotidien
- 0.15%
- Changement Mensuel
- 1.52%
- Changement à 6 Mois
- 9.57%
- Changement Annuel
- 8.05%
20 septembre, samedi