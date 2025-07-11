CotationsSections
DGRO: iShares Core Dividend Growth ETF

67.55 USD 0.10 (0.15%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DGRO a changé de 0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 67.24 et à un maximum de 67.66.

Suivez la dynamique iShares Core Dividend Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
67.24 67.66
Range Annuel
54.09 68.09
Clôture Précédente
67.45
Ouverture
67.57
Bid
67.55
Ask
67.85
Plus Bas
67.24
Plus Haut
67.66
Volume
3.249 K
Changement quotidien
0.15%
Changement Mensuel
1.52%
Changement à 6 Mois
9.57%
Changement Annuel
8.05%
20 septembre, samedi