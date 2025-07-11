Валюты / DGRO
DGRO: iShares Core Dividend Growth ETF
67.13 USD 0.49 (0.72%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DGRO за сегодня изменился на -0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.05, а максимальная — 67.42.
Следите за динамикой iShares Core Dividend Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DGRO
Дневной диапазон
67.05 67.42
Годовой диапазон
54.09 68.09
- Предыдущее закрытие
- 67.62
- Open
- 67.37
- Bid
- 67.13
- Ask
- 67.43
- Low
- 67.05
- High
- 67.42
- Объем
- 1.929 K
- Дневное изменение
- -0.72%
- Месячное изменение
- 0.89%
- 6-месячное изменение
- 8.89%
- Годовое изменение
- 7.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.