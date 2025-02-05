通貨 / DEI
DEI: Douglas Emmett Inc
16.38 USD 0.29 (1.80%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DEIの今日の為替レートは、1.80%変化しました。日中、通貨は1あたり16.18の安値と16.49の高値で取引されました。
Douglas Emmett Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
16.18 16.49
1年のレンジ
12.39 20.50
- 以前の終値
- 16.09
- 始値
- 16.30
- 買値
- 16.38
- 買値
- 16.68
- 安値
- 16.18
- 高値
- 16.49
- 出来高
- 2.482 K
- 1日の変化
- 1.80%
- 1ヶ月の変化
- 2.50%
- 6ヶ月の変化
- 2.89%
- 1年の変化
- -6.72%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K