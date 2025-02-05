货币 / DEI
DEI: Douglas Emmett Inc
16.35 USD 0.01 (0.06%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DEI汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点16.30和高点16.59进行交易。
关注Douglas Emmett Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DEI新闻
- Cool Enough For Cuts
- Douglas Emmett: The Multifamily Portfolio Continues To Deliver (NYSE:DEI)
- Earnings call transcript: Douglas Emmett Q2 2025 earnings beat estimates
- Douglas Emmett, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:DEI)
- Douglas Emmett Q2 2025 presentation slides: High-barrier markets driving consistent rent growth
- Here's What Key Metrics Tell Us About Douglas Emmett (DEI) Q2 Earnings
- Douglas Emmett (DEI) Q2 FFO Meet Estimates
- Douglas Emmett earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Cousins Properties (CUZ) Q2 FFO Match Estimates
- Baron Focused Growth Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Community Healthcare Trust (CHCT) Lags Q2 FFO and Revenue Estimates
- This GDS Holdings Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Wednesday
- BMO Capital upgrades Douglas Emmett stock to Market Perform on occupancy stabilization
- Douglas Emmett Announces Dates for Its 2025 Second Quarter Earnings Results and Live Conference Call
- douglas emmett elects board members and ratifies auditor at annual meeting
- Tariffs On, Tariffs Off
- Douglas Emmett Declares Quarterly Cash Dividend
- Short Interest Down For U.S. REITs In March, Up For Advertising REITs
- Douglas Emmett: A Buy As Long As The U.S. Avoids Recession (NYSE:DEI)
- Douglas Emmett, Inc. (DEI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
16.30 16.59
年范围
12.39 20.50
- 前一天收盘价
- 16.34
- 开盘价
- 16.37
- 卖价
- 16.35
- 买价
- 16.65
- 最低价
- 16.30
- 最高价
- 16.59
- 交易量
- 829
- 日变化
- 0.06%
- 月变化
- 2.32%
- 6个月变化
- 2.70%
- 年变化
- -6.89%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值