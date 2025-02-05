통화 / DEI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
DEI: Douglas Emmett Inc
16.15 USD 0.23 (1.40%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DEI 환율이 오늘 -1.40%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.12이고 고가는 16.42이었습니다.
Douglas Emmett Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DEI News
- Cool Enough For Cuts
- Douglas Emmett: The Multifamily Portfolio Continues To Deliver (NYSE:DEI)
- Earnings call transcript: Douglas Emmett Q2 2025 earnings beat estimates
- Douglas Emmett, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:DEI)
- Douglas Emmett Q2 2025 presentation slides: High-barrier markets driving consistent rent growth
- Here's What Key Metrics Tell Us About Douglas Emmett (DEI) Q2 Earnings
- Douglas Emmett (DEI) Q2 FFO Meet Estimates
- Douglas Emmett earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Cousins Properties (CUZ) Q2 FFO Match Estimates
- Baron Focused Growth Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Community Healthcare Trust (CHCT) Lags Q2 FFO and Revenue Estimates
- This GDS Holdings Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Wednesday
- BMO Capital upgrades Douglas Emmett stock to Market Perform on occupancy stabilization
- Douglas Emmett Announces Dates for Its 2025 Second Quarter Earnings Results and Live Conference Call
- douglas emmett elects board members and ratifies auditor at annual meeting
- Tariffs On, Tariffs Off
- Douglas Emmett Declares Quarterly Cash Dividend
- Short Interest Down For U.S. REITs In March, Up For Advertising REITs
- Douglas Emmett: A Buy As Long As The U.S. Avoids Recession (NYSE:DEI)
- Douglas Emmett, Inc. (DEI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
16.12 16.42
년간 변동
12.39 20.50
- 이전 종가
- 16.38
- 시가
- 16.40
- Bid
- 16.15
- Ask
- 16.45
- 저가
- 16.12
- 고가
- 16.42
- 볼륨
- 1.803 K
- 일일 변동
- -1.40%
- 월 변동
- 1.06%
- 6개월 변동
- 1.44%
- 년간 변동율
- -8.03%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K