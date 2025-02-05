Divisas / DEI
DEI: Douglas Emmett Inc
16.09 USD 0.25 (1.53%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DEI de hoy ha cambiado un -1.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.07, mientras que el máximo ha alcanzado 16.62.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Douglas Emmett Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DEI News
- Cool Enough For Cuts
- Douglas Emmett: The Multifamily Portfolio Continues To Deliver (NYSE:DEI)
- Earnings call transcript: Douglas Emmett Q2 2025 earnings beat estimates
- Douglas Emmett, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:DEI)
- Douglas Emmett Q2 2025 presentation slides: High-barrier markets driving consistent rent growth
- Here's What Key Metrics Tell Us About Douglas Emmett (DEI) Q2 Earnings
- Douglas Emmett (DEI) Q2 FFO Meet Estimates
- Douglas Emmett earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Cousins Properties (CUZ) Q2 FFO Match Estimates
- Baron Focused Growth Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Community Healthcare Trust (CHCT) Lags Q2 FFO and Revenue Estimates
- This GDS Holdings Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Wednesday
- BMO Capital upgrades Douglas Emmett stock to Market Perform on occupancy stabilization
- Douglas Emmett Announces Dates for Its 2025 Second Quarter Earnings Results and Live Conference Call
- douglas emmett elects board members and ratifies auditor at annual meeting
- Tariffs On, Tariffs Off
- Douglas Emmett Declares Quarterly Cash Dividend
- Short Interest Down For U.S. REITs In March, Up For Advertising REITs
- Douglas Emmett: A Buy As Long As The U.S. Avoids Recession (NYSE:DEI)
- Douglas Emmett, Inc. (DEI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
16.07 16.62
Rango anual
12.39 20.50
- Cierres anteriores
- 16.34
- Open
- 16.37
- Bid
- 16.09
- Ask
- 16.39
- Low
- 16.07
- High
- 16.62
- Volumen
- 2.551 K
- Cambio diario
- -1.53%
- Cambio mensual
- 0.69%
- Cambio a 6 meses
- 1.07%
- Cambio anual
- -8.37%
