Валюты / DEI
DEI: Douglas Emmett Inc
16.34 USD 0.21 (1.27%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DEI за сегодня изменился на -1.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.22, а максимальная — 16.58.
Следите за динамикой Douglas Emmett Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
16.22 16.58
Годовой диапазон
12.39 20.50
- Предыдущее закрытие
- 16.55
- Open
- 16.50
- Bid
- 16.34
- Ask
- 16.64
- Low
- 16.22
- High
- 16.58
- Объем
- 2.112 K
- Дневное изменение
- -1.27%
- Месячное изменение
- 2.25%
- 6-месячное изменение
- 2.64%
- Годовое изменение
- -6.95%
