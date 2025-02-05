Währungen / DEI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DEI: Douglas Emmett Inc
16.38 USD 0.29 (1.80%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DEI hat sich für heute um 1.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.18 bis zu einem Hoch von 16.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Douglas Emmett Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DEI News
- Cool Enough For Cuts
- Douglas Emmett: The Multifamily Portfolio Continues To Deliver (NYSE:DEI)
- Earnings call transcript: Douglas Emmett Q2 2025 earnings beat estimates
- Douglas Emmett, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:DEI)
- Douglas Emmett Q2 2025 presentation slides: High-barrier markets driving consistent rent growth
- Here's What Key Metrics Tell Us About Douglas Emmett (DEI) Q2 Earnings
- Douglas Emmett (DEI) Q2 FFO Meet Estimates
- Douglas Emmett earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Cousins Properties (CUZ) Q2 FFO Match Estimates
- Baron Focused Growth Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Community Healthcare Trust (CHCT) Lags Q2 FFO and Revenue Estimates
- This GDS Holdings Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Wednesday
- BMO Capital upgrades Douglas Emmett stock to Market Perform on occupancy stabilization
- Douglas Emmett Announces Dates for Its 2025 Second Quarter Earnings Results and Live Conference Call
- douglas emmett elects board members and ratifies auditor at annual meeting
- Tariffs On, Tariffs Off
- Douglas Emmett Declares Quarterly Cash Dividend
- Short Interest Down For U.S. REITs In March, Up For Advertising REITs
- Douglas Emmett: A Buy As Long As The U.S. Avoids Recession (NYSE:DEI)
- Douglas Emmett, Inc. (DEI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
16.18 16.49
Jahresspanne
12.39 20.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.09
- Eröffnung
- 16.30
- Bid
- 16.38
- Ask
- 16.68
- Tief
- 16.18
- Hoch
- 16.49
- Volumen
- 2.482 K
- Tagesänderung
- 1.80%
- Monatsänderung
- 2.50%
- 6-Monatsänderung
- 2.89%
- Jahresänderung
- -6.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K