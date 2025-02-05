QuotazioniSezioni
Valute / DEI
Tornare a Azioni

DEI: Douglas Emmett Inc

16.15 USD 0.23 (1.40%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DEI ha avuto una variazione del -1.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.12 e ad un massimo di 16.42.

Segui le dinamiche di Douglas Emmett Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DEI News

Intervallo Giornaliero
16.12 16.42
Intervallo Annuale
12.39 20.50
Chiusura Precedente
16.38
Apertura
16.40
Bid
16.15
Ask
16.45
Minimo
16.12
Massimo
16.42
Volume
1.804 K
Variazione giornaliera
-1.40%
Variazione Mensile
1.06%
Variazione Semestrale
1.44%
Variazione Annuale
-8.03%
20 settembre, sabato