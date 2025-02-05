Valute / DEI
DEI: Douglas Emmett Inc
16.15 USD 0.23 (1.40%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DEI ha avuto una variazione del -1.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.12 e ad un massimo di 16.42.
Segui le dinamiche di Douglas Emmett Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DEI News
Intervallo Giornaliero
16.12 16.42
Intervallo Annuale
12.39 20.50
- Chiusura Precedente
- 16.38
- Apertura
- 16.40
- Bid
- 16.15
- Ask
- 16.45
- Minimo
- 16.12
- Massimo
- 16.42
- Volume
- 1.804 K
- Variazione giornaliera
- -1.40%
- Variazione Mensile
- 1.06%
- Variazione Semestrale
- 1.44%
- Variazione Annuale
- -8.03%
20 settembre, sabato