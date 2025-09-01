クォートセクション
通貨 / DBE
DBE: Invesco DB Energy Fund

19.16 USD 0.13 (0.67%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DBEの今日の為替レートは、-0.67%変化しました。日中、通貨は1あたり19.09の安値と19.34の高値で取引されました。

Invesco DB Energy Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
19.09 19.34
1年のレンジ
16.22 20.72
以前の終値
19.29
始値
19.30
買値
19.16
買値
19.46
安値
19.09
高値
19.34
出来高
34
1日の変化
-0.67%
1ヶ月の変化
-0.42%
6ヶ月の変化
-2.04%
1年の変化
1.59%
