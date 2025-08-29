КотировкиРазделы
Валюты / DBE
DBE: Invesco DB Energy Fund

19.44 USD 0.33 (1.73%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DBE за сегодня изменился на 1.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.25, а максимальная — 19.46.

Следите за динамикой Invesco DB Energy Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
19.25 19.46
Годовой диапазон
16.22 20.72
Предыдущее закрытие
19.11
Open
19.33
Bid
19.44
Ask
19.74
Low
19.25
High
19.46
Объем
35
Дневное изменение
1.73%
Месячное изменение
1.04%
6-месячное изменение
-0.61%
Годовое изменение
3.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.