CXW
CXW: CoreCivic Inc

20.93 USD 0.27 (1.31%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CXWの今日の為替レートは、1.31%変化しました。日中、通貨は1あたり20.65の安値と21.03の高値で取引されました。

CoreCivic Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
20.65 21.03
1年のレンジ
12.24 24.99
以前の終値
20.66
始値
20.72
買値
20.93
買値
21.23
安値
20.65
高値
21.03
出来高
876
1日の変化
1.31%
1ヶ月の変化
3.56%
6ヶ月の変化
4.03%
1年の変化
66.24%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K