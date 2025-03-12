通貨 / CXW
CXW: CoreCivic Inc
20.93 USD 0.27 (1.31%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CXWの今日の為替レートは、1.31%変化しました。日中、通貨は1あたり20.65の安値と21.03の高値で取引されました。
CoreCivic Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CXW News
- CoreCivic EVP grande sells $442k in shares
- CoreCivic director Marshall sells $123k in stock
- CoreCivic Stock: A Dividend Play In 2026 (NYSE:CXW)
- CoreCivic names Patrick Swindle as next CEO effective January 2026
- CoreCivic to reactivate idle Tennessee detention facility under ICE contract
- CoreCivic, Inc. (CXW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Private Prison Stocks Geo Group (GEO) And CoreCivic (CXW) Surge After New Executive Order - GEO Group (NYSE:GEO), CoreCivic (NYSE:CXW)
- US court blocks New Jersey ban on immigrant detention in CoreCivic lawsuit
- CoreCivic upgraded to ’BB’ by S&P on immigration policy tailwinds
- Trump's $45B Immigration Policy Supercharges Profits For Private Prisons Under 'Big Beautiful Bill' - GEO Group (NYSE:GEO), CoreCivic (NYSE:CXW)
- KalVista Pharmaceuticals, Cogent Biosciences, WNS And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Amber International (NASDAQ:AMBR), Baidu (NASDAQ:BIDU)
- Tesla, Apple and Stellantis fall premarket; Geo Group, CoreCivic rise
- Prison stocks rally as detention center funding passed
- Trump And DeSantis Inaugurate 'Alligator Alcatraz' Immigrant Detention Center Deep In Florida Everglades - GEO Group (NYSE:GEO), CoreCivic (NYSE:CXW)
- CoreCivic stock initiated with Buy rating at Texas Capital Securities
- AMG River Road Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- CoreCivic: A Clear Beneficiary Of The Current Administration's Tough Immigration Policies
- # CoreCivic to acquire Farmville Detention Center for $67 million
- 'Trump Administration Funneling Money To Private Prison Companies' AOC Says, Calling Out Profits From ICE Detentions After Campaign Kickbacks - GEO Group (NYSE:GEO), CoreCivic (NYSE:CXW)
- Top 3 Industrials Stocks That May Plunge This Month - CoreCivic (NYSE:CXW), Elong Power Holding (NASDAQ:ELPW)
- GEO Group and CoreCivic stock rise on detention expansion plans
- Jim Cramer: This Tech Stock Is 'Very Interesting, Intriguing' - AppLovin (NASDAQ:APP), Celanese (NYSE:CE)
- Hartford Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary
- Target Hospitality’s rating downgraded at S&P due to contract instability
1日のレンジ
20.65 21.03
1年のレンジ
12.24 24.99
- 以前の終値
- 20.66
- 始値
- 20.72
- 買値
- 20.93
- 買値
- 21.23
- 安値
- 20.65
- 高値
- 21.03
- 出来高
- 876
- 1日の変化
- 1.31%
- 1ヶ月の変化
- 3.56%
- 6ヶ月の変化
- 4.03%
- 1年の変化
- 66.24%
