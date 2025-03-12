КотировкиРазделы
Валюты / CXW
CXW: CoreCivic Inc

20.62 USD 0.35 (1.67%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CXW за сегодня изменился на -1.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.53, а максимальная — 21.01.

Следите за динамикой CoreCivic Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
20.53 21.01
Годовой диапазон
12.24 24.99
Предыдущее закрытие
20.97
Open
21.01
Bid
20.62
Ask
20.92
Low
20.53
High
21.01
Объем
749
Дневное изменение
-1.67%
Месячное изменение
2.03%
6-месячное изменение
2.49%
Годовое изменение
63.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.