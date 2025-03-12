Валюты / CXW
CXW: CoreCivic Inc
20.62 USD 0.35 (1.67%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CXW за сегодня изменился на -1.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.53, а максимальная — 21.01.
Следите за динамикой CoreCivic Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CXW
- CoreCivic EVP grande sells $442k in shares
- CoreCivic director Marshall sells $123k in stock
- CoreCivic Stock: A Dividend Play In 2026 (NYSE:CXW)
- CoreCivic names Patrick Swindle as next CEO effective January 2026
- CoreCivic to reactivate idle Tennessee detention facility under ICE contract
- CoreCivic, Inc. (CXW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Private Prison Stocks Geo Group (GEO) And CoreCivic (CXW) Surge After New Executive Order - GEO Group (NYSE:GEO), CoreCivic (NYSE:CXW)
- US court blocks New Jersey ban on immigrant detention in CoreCivic lawsuit
- CoreCivic upgraded to ’BB’ by S&P on immigration policy tailwinds
- Trump's $45B Immigration Policy Supercharges Profits For Private Prisons Under 'Big Beautiful Bill' - GEO Group (NYSE:GEO), CoreCivic (NYSE:CXW)
- KalVista Pharmaceuticals, Cogent Biosciences, WNS And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Amber International (NASDAQ:AMBR), Baidu (NASDAQ:BIDU)
- Tesla, Apple and Stellantis fall premarket; Geo Group, CoreCivic rise
- Prison stocks rally as detention center funding passed
- Trump And DeSantis Inaugurate 'Alligator Alcatraz' Immigrant Detention Center Deep In Florida Everglades - GEO Group (NYSE:GEO), CoreCivic (NYSE:CXW)
- CoreCivic stock initiated with Buy rating at Texas Capital Securities
- AMG River Road Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- CoreCivic: A Clear Beneficiary Of The Current Administration's Tough Immigration Policies
- # CoreCivic to acquire Farmville Detention Center for $67 million
- 'Trump Administration Funneling Money To Private Prison Companies' AOC Says, Calling Out Profits From ICE Detentions After Campaign Kickbacks - GEO Group (NYSE:GEO), CoreCivic (NYSE:CXW)
- Top 3 Industrials Stocks That May Plunge This Month - CoreCivic (NYSE:CXW), Elong Power Holding (NASDAQ:ELPW)
- GEO Group and CoreCivic stock rise on detention expansion plans
- Jim Cramer: This Tech Stock Is 'Very Interesting, Intriguing' - AppLovin (NASDAQ:APP), Celanese (NYSE:CE)
- Hartford Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary
- Target Hospitality’s rating downgraded at S&P due to contract instability
Дневной диапазон
20.53 21.01
Годовой диапазон
12.24 24.99
- Предыдущее закрытие
- 20.97
- Open
- 21.01
- Bid
- 20.62
- Ask
- 20.92
- Low
- 20.53
- High
- 21.01
- Объем
- 749
- Дневное изменение
- -1.67%
- Месячное изменение
- 2.03%
- 6-месячное изменение
- 2.49%
- Годовое изменение
- 63.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.