QuotazioniSezioni
Valute / CXW
Tornare a Azioni

CXW: CoreCivic Inc

20.90 USD 0.03 (0.14%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CXW ha avuto una variazione del -0.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.81 e ad un massimo di 21.17.

Segui le dinamiche di CoreCivic Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CXW News

Intervallo Giornaliero
20.81 21.17
Intervallo Annuale
12.24 24.99
Chiusura Precedente
20.93
Apertura
21.09
Bid
20.90
Ask
21.20
Minimo
20.81
Massimo
21.17
Volume
1.094 K
Variazione giornaliera
-0.14%
Variazione Mensile
3.41%
Variazione Semestrale
3.88%
Variazione Annuale
66.00%
20 settembre, sabato