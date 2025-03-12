Valute / CXW
CXW: CoreCivic Inc
20.90 USD 0.03 (0.14%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CXW ha avuto una variazione del -0.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.81 e ad un massimo di 21.17.
Segui le dinamiche di CoreCivic Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
20.81 21.17
Intervallo Annuale
12.24 24.99
- Chiusura Precedente
- 20.93
- Apertura
- 21.09
- Bid
- 20.90
- Ask
- 21.20
- Minimo
- 20.81
- Massimo
- 21.17
- Volume
- 1.094 K
- Variazione giornaliera
- -0.14%
- Variazione Mensile
- 3.41%
- Variazione Semestrale
- 3.88%
- Variazione Annuale
- 66.00%
20 settembre, sabato