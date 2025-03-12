통화 / CXW
CXW: CoreCivic Inc
20.90 USD 0.03 (0.14%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CXW 환율이 오늘 -0.14%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 20.81이고 고가는 21.17이었습니다.
CoreCivic Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CXW News
- CoreCivic EVP grande sells $442k in shares
- CoreCivic director Marshall sells $123k in stock
- CoreCivic Stock: A Dividend Play In 2026 (NYSE:CXW)
- CoreCivic names Patrick Swindle as next CEO effective January 2026
- CoreCivic to reactivate idle Tennessee detention facility under ICE contract
- CoreCivic, Inc. (CXW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Private Prison Stocks Geo Group (GEO) And CoreCivic (CXW) Surge After New Executive Order - GEO Group (NYSE:GEO), CoreCivic (NYSE:CXW)
- US court blocks New Jersey ban on immigrant detention in CoreCivic lawsuit
- CoreCivic upgraded to ’BB’ by S&P on immigration policy tailwinds
- Trump's $45B Immigration Policy Supercharges Profits For Private Prisons Under 'Big Beautiful Bill' - GEO Group (NYSE:GEO), CoreCivic (NYSE:CXW)
- KalVista Pharmaceuticals, Cogent Biosciences, WNS And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Amber International (NASDAQ:AMBR), Baidu (NASDAQ:BIDU)
- Tesla, Apple and Stellantis fall premarket; Geo Group, CoreCivic rise
- Prison stocks rally as detention center funding passed
- Trump And DeSantis Inaugurate 'Alligator Alcatraz' Immigrant Detention Center Deep In Florida Everglades - GEO Group (NYSE:GEO), CoreCivic (NYSE:CXW)
- CoreCivic stock initiated with Buy rating at Texas Capital Securities
- AMG River Road Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- CoreCivic: A Clear Beneficiary Of The Current Administration's Tough Immigration Policies
- # CoreCivic to acquire Farmville Detention Center for $67 million
- 'Trump Administration Funneling Money To Private Prison Companies' AOC Says, Calling Out Profits From ICE Detentions After Campaign Kickbacks - GEO Group (NYSE:GEO), CoreCivic (NYSE:CXW)
- Top 3 Industrials Stocks That May Plunge This Month - CoreCivic (NYSE:CXW), Elong Power Holding (NASDAQ:ELPW)
- GEO Group and CoreCivic stock rise on detention expansion plans
- Jim Cramer: This Tech Stock Is 'Very Interesting, Intriguing' - AppLovin (NASDAQ:APP), Celanese (NYSE:CE)
- Hartford Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary
- Target Hospitality’s rating downgraded at S&P due to contract instability
일일 변동 비율
20.81 21.17
년간 변동
12.24 24.99
- 이전 종가
- 20.93
- 시가
- 21.09
- Bid
- 20.90
- Ask
- 21.20
- 저가
- 20.81
- 고가
- 21.17
- 볼륨
- 1.094 K
- 일일 변동
- -0.14%
- 월 변동
- 3.41%
- 6개월 변동
- 3.88%
- 년간 변동율
- 66.00%
