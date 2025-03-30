Devises / CXW
CXW: CoreCivic Inc
20.90 USD 0.03 (0.14%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CXW a changé de -0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.81 et à un maximum de 21.17.
Suivez la dynamique CoreCivic Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CXW Nouvelles
Range quotidien
20.81 21.17
Range Annuel
12.24 24.99
- Clôture Précédente
- 20.93
- Ouverture
- 21.09
- Bid
- 20.90
- Ask
- 21.20
- Plus Bas
- 20.81
- Plus Haut
- 21.17
- Volume
- 1.094 K
- Changement quotidien
- -0.14%
- Changement Mensuel
- 3.41%
- Changement à 6 Mois
- 3.88%
- Changement Annuel
- 66.00%
20 septembre, samedi