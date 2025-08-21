通貨 / CXM
CXM: Sprinklr Inc Class A
7.90 USD 0.03 (0.38%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CXMの今日の為替レートは、0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり7.81の安値と8.13の高値で取引されました。
Sprinklr Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CXM News
- Sprinklr Stock: Missed Growth Signals And Case Against Buy Despite Valuation Contraction
- Sprinklr (CXM) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Sprinklr, Inc. (CXM) Presents at Citi's 2025 Global Technology
- Sprinklr Analyst Highlights Strong Q2, Raised Outlook But Flags Leadership Shifts And Churn Risks - Sprinklr (NYSE:CXM)
- Sprinklr stock falls 8% despite solid Q2 results and raised guidance
- Sprinklr, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CXM)
- Why Sprinklr Stock Sagged on Wednesday
- Sprinklr: Too Cheap To Ignore Amid Stabilizing Growth (Upgrade) (NYSE:CXM)
- Stifel lowers Sprinklr stock price target to $8 on transition year concerns
- Sprinklr Raises Outlook on $212M Revenue
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Sprinklr earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Sprinklr (CXM) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Sprinklr Q2 misses profit, tops revenue; issues guidance ahead of estimates
- Sprinklr Q2 FY26 slides: 8% revenue growth with strong margins, AI focus
- Sprinklr Posts 8% Revenue Gain in Q2
- Sprinklr names Dell executive Scott Millard as new chief revenue officer
- Salesforce, HPE, Dollar Tree, and more to report earnings Wednesday
- Ahead of Sprinklr (CXM) Q2 Earnings: Get Ready With Wall Street Estimates for Key Metrics
- JMP Securities reiterates Market Outperform rating on Sprinklr stock
1日のレンジ
7.81 8.13
1年のレンジ
6.75 9.69
- 以前の終値
- 7.87
- 始値
- 7.94
- 買値
- 7.90
- 買値
- 8.20
- 安値
- 7.81
- 高値
- 8.13
- 出来高
- 3.481 K
- 1日の変化
- 0.38%
- 1ヶ月の変化
- -6.73%
- 6ヶ月の変化
- -5.62%
- 1年の変化
- 2.20%
