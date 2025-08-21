KurseKategorien
Währungen / CXM
Zurück zum Aktien

CXM: Sprinklr Inc Class A

7.90 USD 0.03 (0.38%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CXM hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.81 bis zu einem Hoch von 8.13 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sprinklr Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CXM News

Tagesspanne
7.81 8.13
Jahresspanne
6.75 9.69
Vorheriger Schlusskurs
7.87
Eröffnung
7.94
Bid
7.90
Ask
8.20
Tief
7.81
Hoch
8.13
Volumen
3.481 K
Tagesänderung
0.38%
Monatsänderung
-6.73%
6-Monatsänderung
-5.62%
Jahresänderung
2.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K