CXM: Sprinklr Inc Class A
7.90 USD 0.03 (0.38%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CXM hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.81 bis zu einem Hoch von 8.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sprinklr Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.81 8.13
Jahresspanne
6.75 9.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.87
- Eröffnung
- 7.94
- Bid
- 7.90
- Ask
- 8.20
- Tief
- 7.81
- Hoch
- 8.13
- Volumen
- 3.481 K
- Tagesänderung
- 0.38%
- Monatsänderung
- -6.73%
- 6-Monatsänderung
- -5.62%
- Jahresänderung
- 2.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K