Валюты / CXM
CXM: Sprinklr Inc Class A
7.79 USD 0.02 (0.26%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CXM за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.67, а максимальная — 7.83.
Следите за динамикой Sprinklr Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
7.67 7.83
Годовой диапазон
6.75 9.69
- Предыдущее закрытие
- 7.81
- Open
- 7.81
- Bid
- 7.79
- Ask
- 8.09
- Low
- 7.67
- High
- 7.83
- Объем
- 1.570 K
- Дневное изменение
- -0.26%
- Месячное изменение
- -8.03%
- 6-месячное изменение
- -6.93%
- Годовое изменение
- 0.78%
