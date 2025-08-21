货币 / CXM
CXM: Sprinklr Inc Class A
7.87 USD 0.08 (1.03%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CXM汇率已更改1.03%。当日，交易品种以低点7.86和高点7.89进行交易。
关注Sprinklr Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
7.86 7.89
年范围
6.75 9.69
- 前一天收盘价
- 7.79
- 开盘价
- 7.89
- 卖价
- 7.87
- 买价
- 8.17
- 最低价
- 7.86
- 最高价
- 7.89
- 交易量
- 26
- 日变化
- 1.03%
- 月变化
- -7.08%
- 6个月变化
- -5.97%
- 年变化
- 1.81%
