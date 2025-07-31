クォートセクション
通貨 / CWK
CWK: Cushman & Wakefield plc

16.88 USD 0.22 (1.32%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CWKの今日の為替レートは、1.32%変化しました。日中、通貨は1あたり16.62の安値と16.99の高値で取引されました。

Cushman & Wakefield plcダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
16.62 16.99
1年のレンジ
7.64 17.04
以前の終値
16.66
始値
16.75
買値
16.88
買値
17.18
安値
16.62
高値
16.99
出来高
2.049 K
1日の変化
1.32%
1ヶ月の変化
10.33%
6ヶ月の変化
65.98%
1年の変化
24.21%
