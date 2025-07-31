通貨 / CWK
CWK: Cushman & Wakefield plc
16.88 USD 0.22 (1.32%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CWKの今日の為替レートは、1.32%変化しました。日中、通貨は1あたり16.62の安値と16.99の高値で取引されました。
Cushman & Wakefield plcダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CWK News
1日のレンジ
16.62 16.99
1年のレンジ
7.64 17.04
- 以前の終値
- 16.66
- 始値
- 16.75
- 買値
- 16.88
- 買値
- 17.18
- 安値
- 16.62
- 高値
- 16.99
- 出来高
- 2.049 K
- 1日の変化
- 1.32%
- 1ヶ月の変化
- 10.33%
- 6ヶ月の変化
- 65.98%
- 1年の変化
- 24.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K