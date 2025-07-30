Валюты / CWK
CWK: Cushman & Wakefield plc
16.61 USD 0.06 (0.36%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CWK за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.38, а максимальная — 16.66.
Следите за динамикой Cushman & Wakefield plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CWK
- Blackstone Mortgage Trust объявляет дивиденды в размере $0,47 за третий квартал 2025 года
- Каковы основные тенденции на мировом рынке недвижимости?
- What are the main themes in global real estate right now?
- 5 Reasons to Add CBRE Group Stock to Your Portfolio Now
- Canary Wharf Finance II reports £5.05 million half-year loss
- Cushman & Wakefield stock hits 52-week high at 16.22 USD
- What Makes Cushman & Wakefield (CWK) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Channing Capital Dumps 5.37M CWK Shares Worth $54.9 Million
- Cushman & Wakefield (CWK) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
- Cushman & Wakefield stock hits 52-week high at 16.13 USD
- Top 2 Real Estate Stocks You May Want To Dump In August - Cushman & Wakefield (NYSE:CWK), American Healthcare REIT (NYSE:AHR)
- Cranswick stock down after fresh animal welfare allegations
- Top 2 Real Estate Stocks That May Collapse In Q3 - Compass (NYSE:COMP), Cushman & Wakefield (NYSE:CWK)
- Goldman Sachs upgrades Cushman & Wakefield stock rating to Buy from Sell
- Cushman & Wakefield surges 62% following InvestingPro’s April fair value alert
- Cushman & Wakefield stock price target raised to $16 from $15 at Citizens JMP
- Cushman & Wakefield Q2 2025 slides: Capital Markets surge 26%, EPS guidance raised
- Raymond James raises Cushman & Wakefield stock price target to $17
- Cushman & Wakefield (CWK) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Cushman & Wakefield (CWK) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Cushman & Wakefield earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- Federal Realty to Report Q2 Earnings: What to Expect From the Stock?
- WillScot (WSC) Q2 Earnings Lag Estimates
- Analysts Estimate Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
Дневной диапазон
16.38 16.66
Годовой диапазон
7.64 16.76
- Предыдущее закрытие
- 16.67
- Open
- 16.65
- Bid
- 16.61
- Ask
- 16.91
- Low
- 16.38
- High
- 16.66
- Объем
- 1.749 K
- Дневное изменение
- -0.36%
- Месячное изменение
- 8.56%
- 6-месячное изменение
- 63.32%
- Годовое изменение
- 22.22%
