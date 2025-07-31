통화 / CWK
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CWK: Cushman & Wakefield plc
16.63 USD 0.25 (1.48%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CWK 환율이 오늘 -1.48%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.51이고 고가는 16.96이었습니다.
Cushman & Wakefield plc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CWK News
- Urbaszek of Blackstone Mortgage sells $7761 in shares
- Cushman & Wakefield, 52주 신고가 경신, 16.77 USD
- Cushman & Wakefield stock hits 52-week high at 16.77 USD
- What are the main themes in global real estate right now?
- 5 Reasons to Add CBRE Group Stock to Your Portfolio Now
- Canary Wharf Finance II reports £5.05 million half-year loss
- Cushman & Wakefield stock hits 52-week high at 16.22 USD
- What Makes Cushman & Wakefield (CWK) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Channing Capital Dumps 5.37M CWK Shares Worth $54.9 Million
- Cushman & Wakefield (CWK) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
- Cushman & Wakefield stock hits 52-week high at 16.13 USD
- Top 2 Real Estate Stocks You May Want To Dump In August - Cushman & Wakefield (NYSE:CWK), American Healthcare REIT (NYSE:AHR)
- Cranswick stock down after fresh animal welfare allegations
- Top 2 Real Estate Stocks That May Collapse In Q3 - Compass (NYSE:COMP), Cushman & Wakefield (NYSE:CWK)
- Goldman Sachs upgrades Cushman & Wakefield stock rating to Buy from Sell
- Cushman & Wakefield surges 62% following InvestingPro’s April fair value alert
- Cushman & Wakefield stock price target raised to $16 from $15 at Citizens JMP
- Cushman & Wakefield Q2 2025 slides: Capital Markets surge 26%, EPS guidance raised
- Raymond James raises Cushman & Wakefield stock price target to $17
- Cushman & Wakefield (CWK) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Cushman & Wakefield (CWK) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Cushman & Wakefield earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- Federal Realty to Report Q2 Earnings: What to Expect From the Stock?
- WillScot (WSC) Q2 Earnings Lag Estimates
일일 변동 비율
16.51 16.96
년간 변동
7.64 17.04
- 이전 종가
- 16.88
- 시가
- 16.88
- Bid
- 16.63
- Ask
- 16.93
- 저가
- 16.51
- 고가
- 16.96
- 볼륨
- 2.279 K
- 일일 변동
- -1.48%
- 월 변동
- 8.69%
- 6개월 변동
- 63.52%
- 년간 변동율
- 22.37%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K