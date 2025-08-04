Währungen / CWK
CWK: Cushman & Wakefield plc
16.88 USD 0.22 (1.32%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CWK hat sich für heute um 1.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.62 bis zu einem Hoch von 16.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cushman & Wakefield plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CWK News
- Urbaszek of Blackstone Mortgage sells $7761 in shares
- Cushman & Wakefield-Aktie auf 52-Wochen-Hoch bei 16,77 USD
- Cushman & Wakefield stock hits 52-week high at 16.77 USD
- Blackstone Mortgage Trust: 0,47 US-Dollar Dividende für das dritte Quartal 2025
- What are the main themes in global real estate right now?
- 5 Reasons to Add CBRE Group Stock to Your Portfolio Now
- Canary Wharf Finance II reports £5.05 million half-year loss
- Cushman & Wakefield stock hits 52-week high at 16.22 USD
- What Makes Cushman & Wakefield (CWK) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Channing Capital Dumps 5.37M CWK Shares Worth $54.9 Million
- Cushman & Wakefield (CWK) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
- Cushman & Wakefield stock hits 52-week high at 16.13 USD
- Top 2 Real Estate Stocks You May Want To Dump In August - Cushman & Wakefield (NYSE:CWK), American Healthcare REIT (NYSE:AHR)
- Cranswick stock down after fresh animal welfare allegations
- Top 2 Real Estate Stocks That May Collapse In Q3 - Compass (NYSE:COMP), Cushman & Wakefield (NYSE:CWK)
- Goldman Sachs upgrades Cushman & Wakefield stock rating to Buy from Sell
- Cushman & Wakefield surges 62% following InvestingPro’s April fair value alert
- Cushman & Wakefield stock price target raised to $16 from $15 at Citizens JMP
- Cushman & Wakefield Q2 2025 slides: Capital Markets surge 26%, EPS guidance raised
- Raymond James raises Cushman & Wakefield stock price target to $17
- Cushman & Wakefield (CWK) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Cushman & Wakefield (CWK) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Cushman & Wakefield earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- Federal Realty to Report Q2 Earnings: What to Expect From the Stock?
Tagesspanne
16.62 16.99
Jahresspanne
7.64 17.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.66
- Eröffnung
- 16.75
- Bid
- 16.88
- Ask
- 17.18
- Tief
- 16.62
- Hoch
- 16.99
- Volumen
- 2.049 K
- Tagesänderung
- 1.32%
- Monatsänderung
- 10.33%
- 6-Monatsänderung
- 65.98%
- Jahresänderung
- 24.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K