货币 / CWK
CWK: Cushman & Wakefield plc
16.92 USD 0.31 (1.87%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CWK汇率已更改1.87%。当日，交易品种以低点16.67和高点16.98进行交易。
关注Cushman & Wakefield plc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
16.67 16.98
年范围
7.64 16.98
- 前一天收盘价
- 16.61
- 开盘价
- 16.72
- 卖价
- 16.92
- 买价
- 17.22
- 最低价
- 16.67
- 最高价
- 16.98
- 交易量
- 347
- 日变化
- 1.87%
- 月变化
- 10.59%
- 6个月变化
- 66.37%
- 年变化
- 24.50%
