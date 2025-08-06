通貨 / CTRE
CTRE: CareTrust REIT Inc
34.71 USD 0.43 (1.25%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CTREの今日の為替レートは、1.25%変化しました。日中、通貨は1あたり34.02の安値と35.07の高値で取引されました。
CareTrust REIT Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTRE News
- ケアトラスト社株価、史上最高値の34.92ドルを記録
- Caretrust Inc stock hits all-time high of 34.92 USD
- CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate Conference
- Beyond The Tech Craze: 5 REITs With Stable And Growing Dividends
- U.S. REITs Raise $4.85B Through At-The-Market Programs In Q2 2025
- Omega Healthcare Investors (OHI): 6.35% Yield, Impressive Execution, And Cheap Valuation
- Opinion: Suze Orman is known for money advice — now she’s sharing her stock picks and biggest investing mistake
- Top 5 Dividend Stocks For Steady Income
- Caretrust Inc stock hits all-time high at 34.13 USD
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow During Week Ended Aug. 15
- CareTrust REIT: One Of My Top REITs Has Crushed The Market, I'm Still Bullish (NYSE:CTRE)
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- CareTrust REIT stock price target raised to $36 from $33 at KeyBanc
- CareTrust REIT prices upsized public offering of 20 million shares
- CareTrust REIT announces common stock offering of 15.5 million shares
- Caretrust Inc stock reaches all-time high of 33.19 USD
- CareTrust REIT, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CTRE)
- CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CareTrust REIT Q2 2025 slides: portfolio expansion drives record investment growth
- CareTrust REIT (CTRE) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- CareTrust REIT (CTRE) Q2 FFO Miss Estimates
- CareTrust REIT (CTRE) Q2 Revenue Up 63%
- 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook CareTrust REIT (CTRE)
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
1日のレンジ
34.02 35.07
1年のレンジ
24.79 35.07
- 以前の終値
- 34.28
- 始値
- 34.16
- 買値
- 34.71
- 買値
- 35.01
- 安値
- 34.02
- 高値
- 35.07
- 出来高
- 2.897 K
- 1日の変化
- 1.25%
- 1ヶ月の変化
- 0.81%
- 6ヶ月の変化
- 20.94%
- 1年の変化
- 11.04%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K