КотировкиРазделы
Валюты / CTRE
Назад в Рынок акций США

CTRE: CareTrust REIT Inc

34.12 USD 0.14 (0.41%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CTRE за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.03, а максимальная — 34.33.

Следите за динамикой CareTrust REIT Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CTRE

Дневной диапазон
34.03 34.33
Годовой диапазон
24.79 34.91
Предыдущее закрытие
34.26
Open
34.10
Bid
34.12
Ask
34.42
Low
34.03
High
34.33
Объем
3.647 K
Дневное изменение
-0.41%
Месячное изменение
-0.90%
6-месячное изменение
18.89%
Годовое изменение
9.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.