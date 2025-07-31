Валюты / CTRE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CTRE: CareTrust REIT Inc
34.12 USD 0.14 (0.41%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CTRE за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.03, а максимальная — 34.33.
Следите за динамикой CareTrust REIT Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CTRE
- CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate Conference
- Beyond The Tech Craze: 5 REITs With Stable And Growing Dividends
- U.S. REITs Raise $4.85B Through At-The-Market Programs In Q2 2025
- Omega Healthcare Investors (OHI): 6.35% Yield, Impressive Execution, And Cheap Valuation
- Opinion: Suze Orman is known for money advice — now she’s sharing her stock picks and biggest investing mistake
- Top 5 Dividend Stocks For Steady Income
- Caretrust Inc stock hits all-time high at 34.13 USD
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow During Week Ended Aug. 15
- CareTrust REIT: One Of My Top REITs Has Crushed The Market, I'm Still Bullish (NYSE:CTRE)
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- CareTrust REIT stock price target raised to $36 from $33 at KeyBanc
- CareTrust REIT prices upsized public offering of 20 million shares
- CareTrust REIT announces common stock offering of 15.5 million shares
- Caretrust Inc stock reaches all-time high of 33.19 USD
- CareTrust REIT, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CTRE)
- CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CareTrust REIT Q2 2025 slides: portfolio expansion drives record investment growth
- CareTrust REIT (CTRE) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- CareTrust REIT (CTRE) Q2 FFO Miss Estimates
- CareTrust REIT (CTRE) Q2 Revenue Up 63%
- 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook CareTrust REIT (CTRE)
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
- Hudson Pacific Properties (HPP) Tops Q2 FFO Estimates
- City Office REIT (CIO) Q2 FFO Meet Estimates
Дневной диапазон
34.03 34.33
Годовой диапазон
24.79 34.91
- Предыдущее закрытие
- 34.26
- Open
- 34.10
- Bid
- 34.12
- Ask
- 34.42
- Low
- 34.03
- High
- 34.33
- Объем
- 3.647 K
- Дневное изменение
- -0.41%
- Месячное изменение
- -0.90%
- 6-месячное изменение
- 18.89%
- Годовое изменение
- 9.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.