CTRE: CareTrust REIT Inc
34.71 USD 0.43 (1.25%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CTRE hat sich für heute um 1.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.02 bis zu einem Hoch von 35.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die CareTrust REIT Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CTRE News
- Caretrust-Aktie erreicht Allzeithoch bei 34,92 USD/n
- Caretrust Inc stock hits all-time high of 34.92 USD
- CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate Conference
- Beyond The Tech Craze: 5 REITs With Stable And Growing Dividends
- U.S. REITs Raise $4.85B Through At-The-Market Programs In Q2 2025
- Omega Healthcare Investors (OHI): 6.35% Yield, Impressive Execution, And Cheap Valuation
- Opinion: Suze Orman is known for money advice — now she’s sharing her stock picks and biggest investing mistake
- Top 5 Dividend Stocks For Steady Income
- Caretrust Inc stock hits all-time high at 34.13 USD
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow During Week Ended Aug. 15
- CareTrust REIT: One Of My Top REITs Has Crushed The Market, I'm Still Bullish (NYSE:CTRE)
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- CareTrust REIT stock price target raised to $36 from $33 at KeyBanc
- CareTrust REIT prices upsized public offering of 20 million shares
- CareTrust REIT announces common stock offering of 15.5 million shares
- Caretrust Inc stock reaches all-time high of 33.19 USD
- CareTrust REIT, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CTRE)
- CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CareTrust REIT Q2 2025 slides: portfolio expansion drives record investment growth
- CareTrust REIT (CTRE) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- CareTrust REIT (CTRE) Q2 FFO Miss Estimates
- CareTrust REIT (CTRE) Q2 Revenue Up 63%
- 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook CareTrust REIT (CTRE)
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
Tagesspanne
34.02 35.07
Jahresspanne
24.79 35.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.28
- Eröffnung
- 34.16
- Bid
- 34.71
- Ask
- 35.01
- Tief
- 34.02
- Hoch
- 35.07
- Volumen
- 2.897 K
- Tagesänderung
- 1.25%
- Monatsänderung
- 0.81%
- 6-Monatsänderung
- 20.94%
- Jahresänderung
- 11.04%
