货币 / CTRE
CTRE: CareTrust REIT Inc
34.16 USD 0.04 (0.12%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CTRE汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点34.10和高点34.36进行交易。
关注CareTrust REIT Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CTRE新闻
- CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate Conference
- Beyond The Tech Craze: 5 REITs With Stable And Growing Dividends
- U.S. REITs Raise $4.85B Through At-The-Market Programs In Q2 2025
- Omega Healthcare Investors (OHI): 6.35% Yield, Impressive Execution, And Cheap Valuation
- Opinion: Suze Orman is known for money advice — now she’s sharing her stock picks and biggest investing mistake
- Top 5 Dividend Stocks For Steady Income
- Caretrust Inc stock hits all-time high at 34.13 USD
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow During Week Ended Aug. 15
- CareTrust REIT: One Of My Top REITs Has Crushed The Market, I'm Still Bullish (NYSE:CTRE)
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- CareTrust REIT stock price target raised to $36 from $33 at KeyBanc
- CareTrust REIT prices upsized public offering of 20 million shares
- CareTrust REIT announces common stock offering of 15.5 million shares
- Caretrust Inc stock reaches all-time high of 33.19 USD
- CareTrust REIT, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CTRE)
- CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CareTrust REIT Q2 2025 slides: portfolio expansion drives record investment growth
- CareTrust REIT (CTRE) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- CareTrust REIT (CTRE) Q2 FFO Miss Estimates
- CareTrust REIT (CTRE) Q2 Revenue Up 63%
- 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook CareTrust REIT (CTRE)
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
- Hudson Pacific Properties (HPP) Tops Q2 FFO Estimates
- City Office REIT (CIO) Q2 FFO Meet Estimates
日范围
34.10 34.36
年范围
24.79 34.91
- 前一天收盘价
- 34.12
- 开盘价
- 34.26
- 卖价
- 34.16
- 买价
- 34.46
- 最低价
- 34.10
- 最高价
- 34.36
- 交易量
- 109
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- -0.78%
- 6个月变化
- 19.02%
- 年变化
- 9.28%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值