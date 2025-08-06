Devises / CTRE
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CTRE: CareTrust REIT Inc
34.32 USD 0.39 (1.12%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CTRE a changé de -1.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.31 et à un maximum de 34.91.
Suivez la dynamique CareTrust REIT Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTRE Nouvelles
- L’action de Caretrust Inc atteint un niveau record de 34,92€
- Caretrust Inc stock hits all-time high of 34.92 USD
- CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate Conference
- Beyond The Tech Craze: 5 REITs With Stable And Growing Dividends
- U.S. REITs Raise $4.85B Through At-The-Market Programs In Q2 2025
- Omega Healthcare Investors (OHI): 6.35% Yield, Impressive Execution, And Cheap Valuation
- Opinion: Suze Orman is known for money advice — now she’s sharing her stock picks and biggest investing mistake
- Top 5 Dividend Stocks For Steady Income
- Caretrust Inc stock hits all-time high at 34.13 USD
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow During Week Ended Aug. 15
- CareTrust REIT: One Of My Top REITs Has Crushed The Market, I'm Still Bullish (NYSE:CTRE)
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- CareTrust REIT stock price target raised to $36 from $33 at KeyBanc
- CareTrust REIT prices upsized public offering of 20 million shares
- CareTrust REIT announces common stock offering of 15.5 million shares
- Caretrust Inc stock reaches all-time high of 33.19 USD
- CareTrust REIT, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CTRE)
- CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CareTrust REIT Q2 2025 slides: portfolio expansion drives record investment growth
- CareTrust REIT (CTRE) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- CareTrust REIT (CTRE) Q2 FFO Miss Estimates
- CareTrust REIT (CTRE) Q2 Revenue Up 63%
- 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook CareTrust REIT (CTRE)
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
Range quotidien
34.31 34.91
Range Annuel
24.79 35.07
- Clôture Précédente
- 34.71
- Ouverture
- 34.91
- Bid
- 34.32
- Ask
- 34.62
- Plus Bas
- 34.31
- Plus Haut
- 34.91
- Volume
- 2.286 K
- Changement quotidien
- -1.12%
- Changement Mensuel
- -0.32%
- Changement à 6 Mois
- 19.58%
- Changement Annuel
- 9.79%
20 septembre, samedi