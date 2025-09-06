クォートセクション
通貨 / CSD
株に戻る

CSD: Invesco S&P Spin-Off ETF

92.31 USD 1.83 (2.02%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CSDの今日の為替レートは、2.02%変化しました。日中、通貨は1あたり92.31の安値と92.31の高値で取引されました。

Invesco S&P Spin-Off ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

CSD News

よくあるご質問

CSD株の現在の価格は？

Invesco S&P Spin-Off ETFの株価は本日92.31です。2.02%内で取引され、前日の終値は90.48、取引量は1に達しました。CSDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Invesco S&P Spin-Off ETFの株は配当を出しますか？

Invesco S&P Spin-Off ETFの現在の価格は92.31です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.16%やUSDにも注目します。CSDの動きはライブチャートで確認できます。

CSD株を買う方法は？

Invesco S&P Spin-Off ETFの株は現在92.31で購入可能です。注文は通常92.31または92.61付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。CSDの最新情報はライブチャートで確認できます。

CSD株に投資する方法は？

Invesco S&P Spin-Off ETFへの投資では、年間の値幅63.68 - 95.29と現在の92.31を考慮します。注文は多くの場合92.31や92.61で行われる前に、6.91%や22.69%と比較されます。CSDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco S&P Spin-Off ETFの株の最高値は？

Invesco S&P Spin-Off ETFの過去1年の最高値は95.29でした。63.68 - 95.29内で株価は大きく変動し、90.48と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco S&P Spin-Off ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco S&P Spin-Off ETFの株の最低値は？

Invesco S&P Spin-Off ETF(CSD)の年間最安値は63.68でした。現在の92.31や63.68 - 95.29と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CSDの動きはライブチャートで確認できます。

CSDの株式分割はいつ行われましたか？

Invesco S&P Spin-Off ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、90.48、16.16%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
92.31 92.31
1年のレンジ
63.68 95.29
以前の終値
90.48
始値
92.31
買値
92.31
買値
92.61
安値
92.31
高値
92.31
出来高
1
1日の変化
2.02%
1ヶ月の変化
6.91%
6ヶ月の変化
22.69%
1年の変化
16.16%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8