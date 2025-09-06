CotationsSections
Devises / CSD
Retour à Actions

CSD: Invesco S&P Spin-Off ETF

90.48 USD 1.43 (1.56%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CSD a changé de -1.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 90.48 et à un maximum de 90.48.

Suivez la dynamique Invesco S&P Spin-Off ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CSD Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action CSD aujourd'hui ?

L'action Invesco S&P Spin-Off ETF est cotée à 90.48 aujourd'hui. Elle se négocie dans -1.56%, a clôturé hier à 91.91 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de CSD présente ces mises à jour.

L'action Invesco S&P Spin-Off ETF verse-t-elle des dividendes ?

Invesco S&P Spin-Off ETF est actuellement valorisé à 90.48. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.85% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CSD.

Comment acheter des actions CSD ?

Vous pouvez acheter des actions Invesco S&P Spin-Off ETF au cours actuel de 90.48. Les ordres sont généralement placés à proximité de 90.48 ou de 90.78, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CSD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action CSD ?

Investir dans Invesco S&P Spin-Off ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 63.68 - 95.29 et le prix actuel 90.48. Beaucoup comparent 4.79% et 20.26% avant de passer des ordres à 90.48 ou 90.78. Consultez le graphique du cours de CSD en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco S&P Spin-Off ETF ?

Le cours le plus élevé de Invesco S&P Spin-Off ETF l'année dernière était 95.29. Au cours de 63.68 - 95.29, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 91.91 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco S&P Spin-Off ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco S&P Spin-Off ETF ?

Le cours le plus bas de Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) sur l'année a été 63.68. Sa comparaison avec 90.48 et 63.68 - 95.29 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CSD sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action CSD a-t-elle été divisée ?

Invesco S&P Spin-Off ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 91.91 et 13.85% après les opérations sur titres.

Range quotidien
90.48 90.48
Range Annuel
63.68 95.29
Clôture Précédente
91.91
Ouverture
90.48
Bid
90.48
Ask
90.78
Plus Bas
90.48
Plus Haut
90.48
Volume
1
Changement quotidien
-1.56%
Changement Mensuel
4.79%
Changement à 6 Mois
20.26%
Changement Annuel
13.85%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8