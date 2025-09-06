QuotazioniSezioni
90.48 USD 1.43 (1.56%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CSD ha avuto una variazione del -1.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 90.48 e ad un massimo di 90.48.

Segui le dinamiche di Invesco S&P Spin-Off ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
90.48 90.48
Intervallo Annuale
63.68 95.29
Chiusura Precedente
91.91
Apertura
90.48
Bid
90.48
Ask
90.78
Minimo
90.48
Massimo
90.48
Volume
1
Variazione giornaliera
-1.56%
Variazione Mensile
4.79%
Variazione Semestrale
20.26%
Variazione Annuale
13.85%
