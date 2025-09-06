- Обзор рынка
CSD: Invesco S&P Spin-Off ETF
Курс CSD за сегодня изменился на -1.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 90.48, а максимальная — 90.48.
Следите за динамикой Invesco S&P Spin-Off ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CSD сегодня?
Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) сегодня оценивается на уровне 90.48. Инструмент торгуется в пределах -1.56%, вчерашнее закрытие составило 91.91, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CSD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P Spin-Off ETF?
Invesco S&P Spin-Off ETF в настоящее время оценивается в 90.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.85% и USD. Отслеживайте движения CSD на графике в реальном времени.
Как купить акции CSD?
Вы можете купить акции Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) по текущей цене 90.48. Ордера обычно размещаются около 90.48 или 90.78, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CSD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CSD?
Инвестирование в Invesco S&P Spin-Off ETF предполагает учет годового диапазона 63.68 - 95.29 и текущей цены 90.48. Многие сравнивают 4.79% и 20.26% перед размещением ордеров на 90.48 или 90.78. Изучайте ежедневные изменения цены CSD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P Spin-Off ETF?
Самая высокая цена Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) за последний год составила 95.29. Акции заметно колебались в пределах 63.68 - 95.29, сравнение с 91.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P Spin-Off ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P Spin-Off ETF?
Самая низкая цена Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) за год составила 63.68. Сравнение с текущими 90.48 и 63.68 - 95.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CSD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CSD?
В прошлом Invesco S&P Spin-Off ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 91.91 и 13.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 91.91
- Open
- 90.48
- Bid
- 90.48
- Ask
- 90.78
- Low
- 90.48
- High
- 90.48
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -1.56%
- Месячное изменение
- 4.79%
- 6-месячное изменение
- 20.26%
- Годовое изменение
- 13.85%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8