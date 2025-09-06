КотировкиРазделы
90.48 USD 1.43 (1.56%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CSD за сегодня изменился на -1.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 90.48, а максимальная — 90.48.

Следите за динамикой Invesco S&P Spin-Off ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
90.48 90.48
Годовой диапазон
63.68 95.29
Предыдущее закрытие
91.91
Open
90.48
Bid
90.48
Ask
90.78
Low
90.48
High
90.48
Объем
1
Дневное изменение
-1.56%
Месячное изменение
4.79%
6-месячное изменение
20.26%
Годовое изменение
13.85%
