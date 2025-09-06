KurseKategorien
Währungen / CSD
Zurück zum Aktien

CSD: Invesco S&P Spin-Off ETF

92.31 USD 1.83 (2.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CSD hat sich für heute um 2.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 92.31 bis zu einem Hoch von 92.31 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco S&P Spin-Off ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CSD News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CSD heute?

Die Aktie von Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) notiert heute bei 92.31. Sie wird innerhalb einer Spanne von 2.02% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 90.48 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von CSD zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CSD Dividenden?

Invesco S&P Spin-Off ETF wird derzeit mit 92.31 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 16.16% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CSD zu verfolgen.

Wie kaufe ich CSD-Aktien?

Sie können Aktien von Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) zum aktuellen Kurs von 92.31 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 92.31 oder 92.61 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CSD auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CSD-Aktien?

Bei einer Investition in Invesco S&P Spin-Off ETF müssen die jährliche Spanne 63.68 - 95.29 und der aktuelle Kurs 92.31 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 6.91% und 22.69%, bevor sie Orders zu 92.31 oder 92.61 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CSD.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco S&P Spin-Off ETF?

Der höchste Kurs von Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) im vergangenen Jahr lag bei 95.29. Innerhalb von 63.68 - 95.29 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 90.48 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco S&P Spin-Off ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco S&P Spin-Off ETF?

Der niedrigste Kurs von Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) im Laufe des Jahres betrug 63.68. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 92.31 und der Spanne 63.68 - 95.29 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CSD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CSD statt?

Invesco S&P Spin-Off ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 90.48 und 16.16% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
92.31 92.31
Jahresspanne
63.68 95.29
Vorheriger Schlusskurs
90.48
Eröffnung
92.31
Bid
92.31
Ask
92.61
Tief
92.31
Hoch
92.31
Volumen
1
Tagesänderung
2.02%
Monatsänderung
6.91%
6-Monatsänderung
22.69%
Jahresänderung
16.16%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8