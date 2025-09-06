报价部分
CSD: Invesco S&P Spin-Off ETF

90.48 USD 1.43 (1.56%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CSD汇率已更改-1.56%。当日，交易品种以低点90.48和高点90.48进行交易。

关注Invesco S&P Spin-Off ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

CSD新闻

常见问题解答

CSD股票今天的价格是多少？

Invesco S&P Spin-Off ETF股票今天的定价为90.48。它在-1.56%范围内交易，昨天的收盘价为91.91，交易量达到1。CSD的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco S&P Spin-Off ETF股票是否支付股息？

Invesco S&P Spin-Off ETF目前的价值为90.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.85%和USD。实时查看图表以跟踪CSD走势。

如何购买CSD股票？

您可以以90.48的当前价格购买Invesco S&P Spin-Off ETF股票。订单通常设置在90.48或90.78附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注CSD的实时图表更新。

如何投资CSD股票？

投资Invesco S&P Spin-Off ETF需要考虑年度范围63.68 - 95.29和当前价格90.48。许多人在以90.48或90.78下订单之前，会比较4.79%和。实时查看CSD价格图表，了解每日变化。

Invesco S&P Spin-Off ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco S&P Spin-Off ETF的最高价格是95.29。在63.68 - 95.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P Spin-Off ETF的绩效。

Invesco S&P Spin-Off ETF股票的最低价格是多少？

Invesco S&P Spin-Off ETF（CSD）的最低价格为63.68。将其与当前的90.48和63.68 - 95.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CSD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CSD股票是什么时候拆分的？

Invesco S&P Spin-Off ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、91.91和13.85%中可见。

日范围
90.48 90.48
年范围
63.68 95.29
前一天收盘价
91.91
开盘价
90.48
卖价
90.48
买价
90.78
最低价
90.48
最高价
90.48
交易量
1
日变化
-1.56%
月变化
4.79%
6个月变化
20.26%
年变化
13.85%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8