クォートセクション
通貨 / BTDR
BTDR: Bitdeer Technologies Group

16.92 USD 0.02 (0.12%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BTDRの今日の為替レートは、-0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり16.20の安値と17.21の高値で取引されました。

Bitdeer Technologies Groupダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
16.20 17.21
1年のレンジ
6.61 26.98
以前の終値
16.94
始値
17.21
買値
16.92
買値
17.22
安値
16.20
高値
17.21
出来高
11.950 K
1日の変化
-0.12%
1ヶ月の変化
23.23%
6ヶ月の変化
87.38%
1年の変化
119.74%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K