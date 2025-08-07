通貨 / BTDR
BTDR: Bitdeer Technologies Group
16.92 USD 0.02 (0.12%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BTDRの今日の為替レートは、-0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり16.20の安値と17.21の高値で取引されました。
Bitdeer Technologies Groupダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
16.20 17.21
1年のレンジ
6.61 26.98
- 以前の終値
- 16.94
- 始値
- 17.21
- 買値
- 16.92
- 買値
- 17.22
- 安値
- 16.20
- 高値
- 17.21
- 出来高
- 11.950 K
- 1日の変化
- -0.12%
- 1ヶ月の変化
- 23.23%
- 6ヶ月の変化
- 87.38%
- 1年の変化
- 119.74%
