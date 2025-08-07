Валюты / BTDR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BTDR: Bitdeer Technologies Group
16.38 USD 0.45 (2.82%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BTDR за сегодня изменился на 2.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.16, а максимальная — 16.58.
Следите за динамикой Bitdeer Technologies Group. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BTDR
- Strategy CEO, Crypto Advocates Meet At Bitcoin Reserve Roundtable
- Bitdeer Technologies Group Stock Earns 91 RS Rating
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Bitdeer увеличивает хешрейт самостоятельного майнинга на 35% до 30 EH/s
- Bitdeer boosts self-mining hashrate by 35% to 30 EH/s
- Bitdeer Technology Stock Earns 84 RS Rating
- Bitdeer to redeem $7.7 million in convertible notes ahead of maturity
- AI Expansions Help Fuel Rallies For These 2 Bitcoin Miners
- Bitdeer: The Vertical Integration Thesis Is Validated By Q2's Record Revenue (NASDAQ:BTDR)
- Benchmark reiterates Buy rating on Bitdeer stock, maintains $240 price target
- Cantor Fitzgerald raises Bitdeer stock price target to $25 on growth outlook
- Bitdeer stock maintains Buy rating at BTIG as revenue estimates rise
- Nvidia To Rally Around 33%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR), Salesforce (NYSE:CRM)
- Bitdeer stock rises after H.C. Wainwright reiterates Buy rating
- Rosenblatt maintains Buy rating on Bitdeer stock amid mining rig sales
- Earnings call transcript: Bitdeer Technologies Q2 2025 shows strong revenue growth
- Bitdeer Technologies Group (BTDR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Top Stocks With Earnings This Week: Baidu, XPeng And More - Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW)
- Bitdeer Tech earnings missed by $0.64, revenue topped estimates
- QXO, Inc. (QXO) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Stantec (STN) Matches Q2 Earnings Estimates
- Bitdeer boosts self-mining hashrate by 35% to 22.3 EH/s in July
- Bitdeer increases self-mining hashrate 35% to 22.3 EH/s in July
- Priority Technology (PRTH) Tops Q2 Earnings Estimates
Дневной диапазон
15.16 16.58
Годовой диапазон
6.61 26.98
- Предыдущее закрытие
- 15.93
- Open
- 15.80
- Bid
- 16.38
- Ask
- 16.68
- Low
- 15.16
- High
- 16.58
- Объем
- 10.995 K
- Дневное изменение
- 2.82%
- Месячное изменение
- 19.30%
- 6-месячное изменение
- 81.40%
- Годовое изменение
- 112.73%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.