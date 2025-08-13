Divisas / BTDR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BTDR: Bitdeer Technologies Group
16.94 USD 0.56 (3.42%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BTDR de hoy ha cambiado un 3.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.80, mientras que el máximo ha alcanzado 17.18.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bitdeer Technologies Group. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTDR News
- Strategy CEO, Crypto Advocates Meet At Bitcoin Reserve Roundtable
- Bitdeer Technologies Group Stock Earns 91 RS Rating
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Bitdeer aumenta su tasa de autominado en un 35% hasta los 30 EH/s
- Bitdeer aumenta hashrate de minería propia un 35% a 30 EH/s
- Bitdeer boosts self-mining hashrate by 35% to 30 EH/s
- Bitdeer Technology Stock Earns 84 RS Rating
- Bitdeer to redeem $7.7 million in convertible notes ahead of maturity
- AI Expansions Help Fuel Rallies For These 2 Bitcoin Miners
- Bitdeer: The Vertical Integration Thesis Is Validated By Q2's Record Revenue (NASDAQ:BTDR)
- Benchmark reiterates Buy rating on Bitdeer stock, maintains $240 price target
- Cantor Fitzgerald raises Bitdeer stock price target to $25 on growth outlook
- Bitdeer stock maintains Buy rating at BTIG as revenue estimates rise
- Nvidia To Rally Around 33%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR), Salesforce (NYSE:CRM)
- Bitdeer stock rises after H.C. Wainwright reiterates Buy rating
- Rosenblatt maintains Buy rating on Bitdeer stock amid mining rig sales
- Earnings call transcript: Bitdeer Technologies Q2 2025 shows strong revenue growth
- Bitdeer Technologies Group (BTDR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Top Stocks With Earnings This Week: Baidu, XPeng And More - Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW)
- Bitdeer Tech earnings missed by $0.64, revenue topped estimates
- QXO, Inc. (QXO) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Stantec (STN) Matches Q2 Earnings Estimates
- Bitdeer boosts self-mining hashrate by 35% to 22.3 EH/s in July
- Bitdeer increases self-mining hashrate 35% to 22.3 EH/s in July
Rango diario
15.80 17.18
Rango anual
6.61 26.98
- Cierres anteriores
- 16.38
- Open
- 16.19
- Bid
- 16.94
- Ask
- 17.24
- Low
- 15.80
- High
- 17.18
- Volumen
- 15.094 K
- Cambio diario
- 3.42%
- Cambio mensual
- 23.38%
- Cambio a 6 meses
- 87.60%
- Cambio anual
- 120.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B