BTDR: Bitdeer Technologies Group

16.94 USD 0.56 (3.42%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BTDR de hoy ha cambiado un 3.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.80, mientras que el máximo ha alcanzado 17.18.

Rango diario
15.80 17.18
Rango anual
6.61 26.98
Cierres anteriores
16.38
Open
16.19
Bid
16.94
Ask
17.24
Low
15.80
High
17.18
Volumen
15.094 K
Cambio diario
3.42%
Cambio mensual
23.38%
Cambio a 6 meses
87.60%
Cambio anual
120.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B