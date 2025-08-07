통화 / BTDR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BTDR: Bitdeer Technologies Group
16.45 USD 0.47 (2.78%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BTDR 환율이 오늘 -2.78%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.31이고 고가는 17.05이었습니다.
Bitdeer Technologies Group 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTDR News
- Strategy CEO, Crypto Advocates Meet At Bitcoin Reserve Roundtable
- Bitdeer Technologies Group Stock Earns 91 RS Rating
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- 비트디어, 자체 채굴 해시레이트 35% 증가…30 EH/s 달성
- Bitdeer boosts self-mining hashrate by 35% to 30 EH/s
- Bitdeer Technology Stock Earns 84 RS Rating
- Bitdeer to redeem $7.7 million in convertible notes ahead of maturity
- AI Expansions Help Fuel Rallies For These 2 Bitcoin Miners
- Bitdeer: The Vertical Integration Thesis Is Validated By Q2's Record Revenue (NASDAQ:BTDR)
- Benchmark reiterates Buy rating on Bitdeer stock, maintains $240 price target
- Cantor Fitzgerald raises Bitdeer stock price target to $25 on growth outlook
- Bitdeer stock maintains Buy rating at BTIG as revenue estimates rise
- Nvidia To Rally Around 33%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR), Salesforce (NYSE:CRM)
- Bitdeer stock rises after H.C. Wainwright reiterates Buy rating
- Rosenblatt maintains Buy rating on Bitdeer stock amid mining rig sales
- Earnings call transcript: Bitdeer Technologies Q2 2025 shows strong revenue growth
- Bitdeer Technologies Group (BTDR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Top Stocks With Earnings This Week: Baidu, XPeng And More - Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW)
- Bitdeer Tech earnings missed by $0.64, revenue topped estimates
- QXO, Inc. (QXO) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Stantec (STN) Matches Q2 Earnings Estimates
- Bitdeer boosts self-mining hashrate by 35% to 22.3 EH/s in July
- Bitdeer increases self-mining hashrate 35% to 22.3 EH/s in July
- Priority Technology (PRTH) Tops Q2 Earnings Estimates
일일 변동 비율
16.31 17.05
년간 변동
6.61 26.98
- 이전 종가
- 16.92
- 시가
- 17.00
- Bid
- 16.45
- Ask
- 16.75
- 저가
- 16.31
- 고가
- 17.05
- 볼륨
- 9.299 K
- 일일 변동
- -2.78%
- 월 변동
- 19.81%
- 6개월 변동
- 82.17%
- 년간 변동율
- 113.64%
20 9월, 토요일