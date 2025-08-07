KurseKategorien
BTDR: Bitdeer Technologies Group

16.92 USD 0.02 (0.12%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BTDR hat sich für heute um -0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.20 bis zu einem Hoch von 17.21 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bitdeer Technologies Group-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
16.20 17.21
Jahresspanne
6.61 26.98
Vorheriger Schlusskurs
16.94
Eröffnung
17.21
Bid
16.92
Ask
17.22
Tief
16.20
Hoch
17.21
Volumen
11.950 K
Tagesänderung
-0.12%
Monatsänderung
23.23%
6-Monatsänderung
87.38%
Jahresänderung
119.74%
