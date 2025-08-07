Währungen / BTDR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BTDR: Bitdeer Technologies Group
16.92 USD 0.02 (0.12%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BTDR hat sich für heute um -0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.20 bis zu einem Hoch von 17.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bitdeer Technologies Group-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTDR News
- Strategy CEO, Crypto Advocates Meet At Bitcoin Reserve Roundtable
- Bitdeer Technologies Group Stock Earns 91 RS Rating
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Bitdeer: Self-Mining-Hashrate steigt um 35 % auf 30 EH/s
- Bitdeer boosts self-mining hashrate by 35% to 30 EH/s
- Bitdeer Technology Stock Earns 84 RS Rating
- Bitdeer to redeem $7.7 million in convertible notes ahead of maturity
- AI Expansions Help Fuel Rallies For These 2 Bitcoin Miners
- Bitdeer: The Vertical Integration Thesis Is Validated By Q2's Record Revenue (NASDAQ:BTDR)
- Benchmark reiterates Buy rating on Bitdeer stock, maintains $240 price target
- Cantor Fitzgerald raises Bitdeer stock price target to $25 on growth outlook
- Bitdeer stock maintains Buy rating at BTIG as revenue estimates rise
- Nvidia To Rally Around 33%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR), Salesforce (NYSE:CRM)
- Bitdeer stock rises after H.C. Wainwright reiterates Buy rating
- Rosenblatt maintains Buy rating on Bitdeer stock amid mining rig sales
- Earnings call transcript: Bitdeer Technologies Q2 2025 shows strong revenue growth
- Bitdeer Technologies Group (BTDR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Top Stocks With Earnings This Week: Baidu, XPeng And More - Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW)
- Bitdeer Tech earnings missed by $0.64, revenue topped estimates
- QXO, Inc. (QXO) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Stantec (STN) Matches Q2 Earnings Estimates
- Bitdeer boosts self-mining hashrate by 35% to 22.3 EH/s in July
- Bitdeer increases self-mining hashrate 35% to 22.3 EH/s in July
- Priority Technology (PRTH) Tops Q2 Earnings Estimates
Tagesspanne
16.20 17.21
Jahresspanne
6.61 26.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.94
- Eröffnung
- 17.21
- Bid
- 16.92
- Ask
- 17.22
- Tief
- 16.20
- Hoch
- 17.21
- Volumen
- 11.950 K
- Tagesänderung
- -0.12%
- Monatsänderung
- 23.23%
- 6-Monatsänderung
- 87.38%
- Jahresänderung
- 119.74%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K