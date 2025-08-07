CotationsSections
Devises / BTDR
Retour à Actions

BTDR: Bitdeer Technologies Group

16.45 USD 0.47 (2.78%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BTDR a changé de -2.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.31 et à un maximum de 17.05.

Suivez la dynamique Bitdeer Technologies Group. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BTDR Nouvelles

Range quotidien
16.31 17.05
Range Annuel
6.61 26.98
Clôture Précédente
16.92
Ouverture
17.00
Bid
16.45
Ask
16.75
Plus Bas
16.31
Plus Haut
17.05
Volume
9.299 K
Changement quotidien
-2.78%
Changement Mensuel
19.81%
Changement à 6 Mois
82.17%
Changement Annuel
113.64%
20 septembre, samedi