Valute / BTDR
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BTDR: Bitdeer Technologies Group
16.45 USD 0.47 (2.78%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BTDR ha avuto una variazione del -2.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.31 e ad un massimo di 17.05.
Segui le dinamiche di Bitdeer Technologies Group. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTDR News
- Strategy CEO, Crypto Advocates Meet At Bitcoin Reserve Roundtable
- Bitdeer Technologies Group Stock Earns 91 RS Rating
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Bitdeer aumenta l’hashrate di self-mining del 35% a 30 EH/s
- Bitdeer boosts self-mining hashrate by 35% to 30 EH/s
- Bitdeer Technology Stock Earns 84 RS Rating
- Bitdeer to redeem $7.7 million in convertible notes ahead of maturity
- AI Expansions Help Fuel Rallies For These 2 Bitcoin Miners
- Bitdeer: The Vertical Integration Thesis Is Validated By Q2's Record Revenue (NASDAQ:BTDR)
- Benchmark reiterates Buy rating on Bitdeer stock, maintains $240 price target
- Cantor Fitzgerald raises Bitdeer stock price target to $25 on growth outlook
- Bitdeer stock maintains Buy rating at BTIG as revenue estimates rise
- Nvidia To Rally Around 33%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR), Salesforce (NYSE:CRM)
- Bitdeer stock rises after H.C. Wainwright reiterates Buy rating
- Rosenblatt maintains Buy rating on Bitdeer stock amid mining rig sales
- Earnings call transcript: Bitdeer Technologies Q2 2025 shows strong revenue growth
- Bitdeer Technologies Group (BTDR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Top Stocks With Earnings This Week: Baidu, XPeng And More - Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW)
- Bitdeer Tech earnings missed by $0.64, revenue topped estimates
- QXO, Inc. (QXO) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Stantec (STN) Matches Q2 Earnings Estimates
- Bitdeer boosts self-mining hashrate by 35% to 22.3 EH/s in July
- Bitdeer increases self-mining hashrate 35% to 22.3 EH/s in July
- Priority Technology (PRTH) Tops Q2 Earnings Estimates
Intervallo Giornaliero
16.31 17.05
Intervallo Annuale
6.61 26.98
- Chiusura Precedente
- 16.92
- Apertura
- 17.00
- Bid
- 16.45
- Ask
- 16.75
- Minimo
- 16.31
- Massimo
- 17.05
- Volume
- 9.299 K
- Variazione giornaliera
- -2.78%
- Variazione Mensile
- 19.81%
- Variazione Semestrale
- 82.17%
- Variazione Annuale
- 113.64%
20 settembre, sabato