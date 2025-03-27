通貨 / BCAB
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BCAB: BioAtla Inc
0.69 USD 0.01 (1.47%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BCABの今日の為替レートは、1.47%変化しました。日中、通貨は1あたり0.68の安値と0.71の高値で取引されました。
BioAtla Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCAB News
- BioAtla stock holds Market Perform rating at JMP as FDA aligns on Phase 3 design
- FDA aligns with BioAtla on phase 3 trial design for cancer drug
- BioAtla stock downgraded by Citizens JMP on cash concerns
- BioAtla, Inc. (BCAB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BioAtla August 2025 slides: promising clinical data amid financial headwinds
- BioAtla reports promising trial results for cancer drug
- Citizens JMP highlights key ASCO presentations
- BioAtla receives Nasdaq delisting warning
- BioAtla, Inc. (BCAB) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
0.68 0.71
1年のレンジ
0.24 2.53
- 以前の終値
- 0.68
- 始値
- 0.68
- 買値
- 0.69
- 買値
- 0.99
- 安値
- 0.68
- 高値
- 0.71
- 出来高
- 315
- 1日の変化
- 1.47%
- 1ヶ月の変化
- 46.81%
- 6ヶ月の変化
- 97.14%
- 1年の変化
- -64.43%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K