Divisas / BCAB
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BCAB: BioAtla Inc
0.68 USD 0.04 (5.56%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BCAB de hoy ha cambiado un -5.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.64, mientras que el máximo ha alcanzado 0.73.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BioAtla Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCAB News
- BioAtla stock holds Market Perform rating at JMP as FDA aligns on Phase 3 design
- FDA aligns with BioAtla on phase 3 trial design for cancer drug
- BioAtla stock downgraded by Citizens JMP on cash concerns
- BioAtla, Inc. (BCAB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BioAtla August 2025 slides: promising clinical data amid financial headwinds
- BioAtla reports promising trial results for cancer drug
- Citizens JMP highlights key ASCO presentations
- BioAtla receives Nasdaq delisting warning
- BioAtla, Inc. (BCAB) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
0.64 0.73
Rango anual
0.24 2.53
- Cierres anteriores
- 0.72
- Open
- 0.72
- Bid
- 0.68
- Ask
- 0.98
- Low
- 0.64
- High
- 0.73
- Volumen
- 398
- Cambio diario
- -5.56%
- Cambio mensual
- 44.68%
- Cambio a 6 meses
- 94.29%
- Cambio anual
- -64.95%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B